Storm Ciara trekt over de regio: al meer dan 200 oproepen aan Oostkust, nergens grote schade Siebe De Voogt

09 februari 2020

11u43 57 Brugge Storm Ciara is over de provincie aan het trekken. De zwaarste windstoten worden zondagavond en -nacht verwacht. Al werden op de Zeedijk van Zeebrugge volgens weerman Frank Deboosere rond 12 uur al windsnelheden tot 108 kilometer per uur gemeten. De brandweer van de Hulpverleningszone 1 klokte zondagavond om 23.00 uur af op 210 oproepen.

Freinetschool De Klimop in Oostkamp blijft maandag gesloten door de storm. De veiligheid van de kinderen kan niet gegarandeerd worden door de vele bomen op het domein rond de school.

Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde is zondagavond een kwartiertje onderbroken geweest door een omgewaaide boom in Torhout. Even over 18:00 uur merkte een bewoner ter hoogte van de Tuinstraat op dat een uit de kluiten gewassen spar op de sporen terechtgekomen was. De brandweer kwam de boom van de sporen verwijderen en in stukken zagen.

In Varsenare was er zondagavond even ongerustheid over een kraan, die op een werf aan de Nieuwenhovedreef vervaarlijk leek te bewegen onder de beukende wind. Het was de eigenaar van het gevaarte die de hulpdiensten verwittigde. Ook burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) zakte af naar de werf. “De eigenaar was wat in paniek, omdat hij in het verleden al een incident meemaakte met één van z'n kranen”, verduidelijkt hij. “Ik heb contact opgenomen met de technicus van de bouwheer. Hij verzekerde me dat dat type kraan zeker windsnelheden tot 130 km/uur aankan. Zover komt het vanavond niet.” Een evacuatie van de buurt was volgens Vanhessche dan ook niet nodig. “Dergelijke maatregel is meteen zeer drastisch. Er zijn hier een restaurant en verschillende appartementen in de buurt. Een evacuatie zou een enorme volksverhuizing betekenen. Ook de drukke Gistelsteenweg zou voor een groot stuk moeten afgesloten worden. Dat bleek in deze helemaal niet nodig. De kraan voldoet aan alle technische vereisten. Er is geen gevaar.”

De Brugse politie raadt zondagnamiddag om 15.30 uur iedereen ten stelligste af om zich nog op het strand van Zeebrugge te begeven. “Ook de Saint-George’s Day Wandeling moet absoluut vermeden worden. De storm zwelt serieus aan en het ergste moet nog komen, vanaf 18 uur. We willen voorkomen dat mensen in de problemen raken”, stelt woordvoerster Lien Depoorter. Mensen die zich tóch op het strand begeven, worden weliswaar niet beboet. “We kunnen hen niet verplichten van het strand te gaan, maar wijzen de mensen wel uitdrukkelijk op de gevaren en raden hen aan weg te gaan.”

De brandweer van de Hulpverleningszone 1 moest zondagvoormiddag al een 60-tal keer uitrukken, weliswaar voor kleinere schadegevallen. Onder meer in Brugge, Zeebrugge en Torhout waaiden werfhekken om, dreigden verkeersborden om te vallen of waaiden dakpannen af. Op het kruispunt van de Eikenlaan en Paulusstraat in Knokke waaide dan weer een boom omver. De brandweer ging het wegdek vrijmaken. Dat was rond 12 uur ook het geval in de Lodistraat in Hertsberge, bij Oostkamp, en in Oedelem. In de loop van de namiddag werd rond 15 uur de kaap van de 100 oproepen gehaald. Rond 16.30 uur stond de teller al op 130.

De politiezone Bredene/De Haan noteerde zondagmiddag vier oproepen gerelateerd aan de storm. Het ging om loshangende afsluitingen, borden of luiken. “Echte schade is er voorlopig nergens", klinkt het.

In Brugge is het Belfort sinds 12 uur afgesloten voor alle bezoekers. De stormwind maakt het te gevaarlijk om vanuit de toren de stad te overschouwen. “Als Moeder Natuur het toelaat, is het Belfort maandag weer open voor bezoekers”, klinkt het.

In Blankenberge werd de Kerkstraat rond 11.15 uur plaatselijk afgesloten door de politie tussen de Steenstraat en Molenstraat. Ter hoogte van de Hema dreigden brokstukken naar beneden te komen. “In de Steenstraat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd”, meldt de politiezone Blankenberge-Zuienkerke op haar Facebookpagina.