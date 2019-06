Stoffemiekes richten Klavervier en Gingko in Bart Huysentruyt

30 juni 2019

10u21 0 Brugge De naaisters van De Stoffemiekes, een initiatief van Sandra Coupje uit Assebroek, hebben twee snoezelruimtes in de instellingen Klavervier en Gingko ingericht.

Al vijf jaar roept Sandra Coupje via Facebook haar leden op om samen te naaien voor een goed doel. Ze naaiden voelkussens en knuffels om de ruimte te pimpen en comfortabel te maken. Voor de eerste keer hielpen er ook enkele ‘Wollemiekes’ mee, die instonden voor het haken van mooie knuffels. Spullen die over waren, gingen onder meer naar een doktersgroepspraktijk en Tronkestik, een begeleidingshuis in Assebroek.