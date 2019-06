Sterrenwacht Cozmix focust op vijftig jaar maanlanding Bart Huysentruyt

30 juni 2019

09u55 0 Brugge Met de première van de nieuwe planetariumvoorstelling ‘Vijftig jaar Apollo’ en de vernissage van de tijdelijke tentoonstelling ‘Vijftig jaar maanlanding’, is de aftrap gegeven voor een derde editie van ‘Cozmix Congé’.

De expo ‘Vijftig jaar maanlanding’ is van zondag 30 juni tot en met zondag 15 september gratis te bezichtigen op de eerste verdieping van het kasteel Beisbroek en biedt origineel beeld- en geluidsmateriaal, schaalmodellen en uitgebreide informatie over de historische momenten voor, tijdens en na de eerste maanlanding. Tijdens het zomerprogramma ‘Cozmix Congé’ zijn er twee maanden lang dagelijks twee planetariumvoorstellingen, van maandag tot en met vrijdag en op zondag, om 15 en 16.30 uur. Een mooie mix van kindervoorstellingen en sterrenkundige fulldomevoorstellingen wordt gevolgd door een projectie van de actuele sterrenhemel. Bij helder weer kan aansluitend de zon waargenomen worden door de grote telescopen in de observatietoren. Ook vrijdagavond blijft de sterrenwacht de hele zomer toegankelijk van 20 tot 22 uur. De zevende zonnekijkdag, op zondag 7 juli, heeft als bedoeling om het grote publiek met de centrale ster te laten kennismaken. De sterrenwacht is dan geopend van 10 tot 18 uur met mogelijkheid om de zon te observeren door diverse kijkers in verschillende golflengtes.