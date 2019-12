Sterrenstoet baant zich weg tussen de shoppers Bart Huysentruyt

21 december 2019

17u07 2 Brugge In het centrum van Brugge heeft de Sterrenstoet zaterdagnamiddag voor een beetje vertier gezorgd tussen het shoppen door. Het was een hele namiddag lang bijzonder druk in Brugge.

Veel mensen kwamen er nog snel hun kerstcadeaus kopen, een paar dagen voor kerstavond. Traditiegetrouw trekt in dat laatste weekend voor kerst ook de Sterrenstoet door de straten. Ezels, schapen en boerenpaarden en meer dan honderd figuranten kleuren de stoet. Ze spelen het kerstverhaal na. Het is al een heel lange traditie in Brugge. De zogenaamde ‘busseschudders’ wandelen mee en vragen de voorbijgangers en toeschouwers om een kleine gift. De opbrengst gaat dan telkens naar een goed doel. Ook op zondag is er in de namiddag nog een Sterrenstoet.