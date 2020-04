Sterrenchef Gert De Mangeleer gaat restaurant in Zedelgem weer openen: “Daar hebben we ruimte om meer gasten te ontvangen” Bart Huysentruyt

30 april 2020

19u25 0 Brugge Het gebouw waar het voormalig driesterrenrestaurant Hertog Jan in gehuisvest was, gaat komende zomer weer open. Dat zegt chef Gert De Mangeleer. Hij heeft al bijna anderhalf miljoen euro omzetverlies door de verplichte horecasluiting.

Gert De Mangeleer vertelde het nieuws woensdag in Vandaag op Eén. Hij was er openhartig over het verlies dat hij lijdt met zijn sterrenzaak LESS by Hertog Jan op ‘t Zand en Bar Bulot langs de Torhoutsesteenweg, allebei in Brugge. “Ik schat het omzetverlies op 1,3 tot 1,5 miljoen euro", vertelde hij. “Daardoor ben ik genoodzaakt om toch te starten met afhaalmaaltijden, hoewel ik daar in het begin toch afkerig tegenover stond.” In Bar Bulot start de takeaway-dienst komend weekend, bij LESS is dat het weekend erna. “En we verwachten toch meteen wat interesse”, zegt hij. “Maar dat kan nooit het verlies compenseren.”

Zomerrestaurant

Verrassender is het nieuws dat hij het gebouw langs de Loppemsestraat in Zedelgem weer opent. Eind 2010 kocht het duo Gert De Mangeleer en Joachim Boudens de hoeve De Pleyne aan. Daar worden nog altijd groenten en fruit geteeld. De hoeve werd verbouwd en uitgebreid, zodat in 2014 ook het restaurant daarheen kon verhuizen. De opening gebeurde in juli 2014. Eind 2018 sloot De Mangeleer de driesterrenzaak. Het gebouw bleef in de handen van het duo als testkeuken. “Vanaf 8 juni, als de horeca weer mag openen, hoop ik daar de deuren weer open te doen", zegt De Mangeleer. “Er is veel meer ruimte voor social distancing dan op 't Zand in Brugge. We kunnen er dus meer klanten ontvangen. De mensen kunnen daar in verschillende zalen of in de tuin gaan zitten. Het moet een zomerrestaurant worden.”