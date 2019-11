Stem op de Brugse muzikanten van het jaar Bart Huysentruyt

23 november 2019

15u46 0 Brugge De genomineerden voor de Brugotta Awards zijn bekend. Dat zijn prijzen voor de muzikanten van het afgelopen jaar.

De awards gaan gepaard met een heuse awardshow op 21 maart 2020. “We roepen alle Bruggelingen en muziekliefhebbers op om zijn favoriete muziekgroepen of artiesten de eeuwigheid in te stemmen via het stemformulier of de website ccbrugge.be”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Dat kan tot en met 12 januari 2020.” Het publiek kiest per categorie één van de vier genomineerden, of vult een zelf gekozen muzikant/artiest in. Er kan gestemd worden voor coverbands, deejays, een Brugs monument of de strafste band. Wie zeker wil zijn van een plaatsje tijdens Brugotta Awards, bestelt best nu al tickets. De vorige editie van Brugotta Awards was na de stemronde in een mum van tijd uitverkocht.