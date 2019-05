Stefaan Sintobin en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “Mooiste moment uit politieke carrière” Bart Huysentruyt & Peter Lanssens

26 mei 2019

20u34 126 Brugge De glorieuze overwinning van Vlaams Belang trekt zich door in West-Vlaanderen, waar de partij er fors op vooruit gaat. Lijsttrekkers Wouter Vermeersch uit Kortrijk en Stefaan Sintobin uit Brugge waren dan ook door het dolle heen.

West-Vlaams Kamerlijsttrekker Wouter Vermeersch dronk zondagnamiddag samen met militanten een blond Paljas-biertje in volkscafé Den Derden Time in de Brugsesteenweg in Kortrijk.

“Een sneer naar Bart De Wever van N-VA, die onze nationaal voorzitter Tom Van Grieken een paljas noemde en onze partij eerder al met een drol vergeleek”, zegt Vermeersch. “Het is intriest dat De Wever dat deed. De mensen geven nu een duidelijk signaal dat ze niet willen gezien worden als drollen. Ze willen weer op de eerste plaats komen. Bij ons kunnen ze dat, wij verwoorden hun grieven het best”, aldus Vermeersch.

Sterker als blok

Hij spreekt tegelijk zalvende woorden voor de partij van Bart De Wever. “We worden als blok veel sterker. Het is tijd om de handen in elkaar te slaan”, aldus Vermeersch. Vlaams Belang wil het cordon sanitaire rond hun partij weg en staat open voor gesprekken met alle andere partijen.

Stefaan Sintobin bracht de namiddag door in Brussel en ging ‘s avonds nog een pint drinken in café Baron Ruzette in Brugge. “Ik moet mijn zoon maandagvoormiddag naar zijn eerste examen aan de hogeschool brengen, dus het wordt niet laat.”

Maar Sintobin was er niet minder fier om. “Dit is het mooiste moment uit mijn politieke carrière. We danken dit aan onze jongere kandidaten zoals Wouter, maar ook Dries Van Langenhove en Tom Van Grieken. Veel mensen waren ontgoocheld in N-VA.”