Steeds minder fietsdiefstallen in Brugge (al zijn het er nog altijd 735 per jaar) Bart Huysentruyt

26 mei 2020

15u39 0 Brugge Het aantal fietsdiefstallen in Brugge is de laatste vijf jaar sterk gedaald: van 951 in 2015 naar 735 in 2019. Dat blijkt uit cijfers van gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (sp.a) en schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a).

Het aantal fietsen dat jaarlijks gestolen wordt, blijft evenwel behoorlijk hoog. Het gaat om minstens twee fietsen per dag. Al daalt hun aantal gestaag de laatste jaren. “De preventiedienst doet heel wat inspanningen om fietsdiefstallen te vermijden”, zeggen de politici. “Zo worden er meermaals per jaar labelacties georganiseerd waarbij inwoners gratis hun fiets kunnen laten merken. Ook het graveren van je fiets gebeurt gratis in de fietsendienst in de Lodewijk Coiseaukaai. Tot slot werd er vorig jaar ook een nieuwe brochure uitgebracht met concrete tips om het risico op fietsdiefstal tegen te gaan en werd er een aangiftezuil geïnstalleerd in het fietspunt in het station.”

De stationsomgeving blijft een hotspot wat fietsdiefstallen betreft. “Daar moet absoluut blijvend op gewerkt worden”, zegt Goderis nog.