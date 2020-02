Steeds meer studentenkamers onbewoonbaar verklaard? Niet in Brugge, zo blijkt Bart Huysentruyt

26 februari 2020

09u06 0 Brugge Het aantal onbewoonbare studentenkoten is in 2018 sterk gestegen in onze centrumsteden. In Brugge blijkt dat niet het geval.

De cijfers komen van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependale (N-VA). In één jaar tijd, tussen 2017 en 2018, was het aantal ongeschikte of onbewoonbare koten met 82 procent gestegen. Brugge komt niet voor in de cijfers en dat heeft een goede reden, volgens schepen van Wonen Franky Demon (CD&V): “We hebben in Brugge het voordeel dat het studentenpatrimonium relatief recent is, wat de kans op gebreken sterk doet afnemen. Daarnaast merken we de uitbaters vastgestelde gebreken snel oplossen.”