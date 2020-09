Stedelijke Academie neemt intrek in klooster Redemptoristinnen: “Eigenlijk is dit uniek voor de leerlingen” Bart Huysentruyt

30 september 2020

09u41 0 Brugge Omdat ze al jaren met capaciteitsproblemen kampen, mogen de leerlingen van de Stedelijke Academie binnenkort ook hun intrek nemen in het klooster en de kerk van de zusters Redemptoristinnen. En dat is een unieke locatie.

“Er is al jaren een capaciteitstekort", zeggen schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet (CD&V) en schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld). “Het klooster en de kerk bevinden zich vlakbij de huidige gebouwen, dus we kunnen alles mooi centraliseren. Deze locatie is niet alledaags. Het zal de creativiteit van de leerlingen alleen maar ten goede komen." Eerst moeten er nog werken plaatsvinden in het klooster en de kerk. De leerlingen zullen uiteindelijk in september 2021 hun intrek kunnen nemen. De stad betaalt bijna 150.000 euro voor de renovatiewerken.