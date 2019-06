Stedelijke Academie kan terecht in oude showroom van Van Marcke Bart Huysentruyt

17 juni 2019

20u33 0 Brugge Omdat de inrichtingswerken van de lokalen in de Katelijnestraat op zich laten wachten, kan de Stedelijke Academie tijdelijk terecht in de voormalige showroom van Van Marcke in de Diksmuidestraat.

De Academie huurt de lokalen voor het schooljaar 2019-2020. Het voorbije schooljaar schreven zich 150 leerlingen extra in, in vergelijking met het schooljaar daarvoor. Het totaal kwam zo op een kleine 1.500 leerlingen. “Door dat groeiende succes is er op korte termijn een prangende en tijdelijke huisvestingsproblematiek ontstaan”, zegt schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld). “De huidige lokalen in de Freren Fonteinstraat en de Sint-Jorisstraat volstaan niet meer om de bijkomende inschrijvingen te blijven opvangen. Dus moesten we op zoek naar een oplossing.” Het stadsbestuur vond die in de Diksmuidestraat 4, waar tot voor kort de showroom en kantoren van de firma Van Marcke gevestigd waren. Het gaat om een totale oppervlakte van 850 vierkante meter. “Op deze nieuwe locatie zullen we de ateliers mode, textiel en kant kunnen onderbrengen”, zegt Soete. “We zien ook een kleine verschuiving voor de beeldhouwkunst. Vanaf 1 september kunnen de lessen daar plaatsvinden. Het gaat hier natuurlijk om een tijdelijke oplossing, in afwachting tot de lokalen in de Katelijnestraat klaar zijn.”