Staycation? Speelpleinwerking in Brugge breidt haar locaties uit tot 16 en 748 plaatsen per week Bart Huysentruyt

09 juni 2020

08u34 0 Brugge Speelpleinwerking Kwibus in Brugge zet massaal in op gezinnen die deze zomer thuis blijven. Het aantal locaties is uitgebreid van 7 naar 16 en er zijn in totaal 748 plaatsen per week.

“We hebben de laatste weken alles op alles gezet om zoveel mogelijk plaatsen beschikbaar te stellen en de weekbubbels vorm te geven”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a). “We hebben telkens 20 weekbubbels. Zo kunnen we maar liefst iedere week 748 Kwibussers een leuke vakantie bezorgen.”

Deze belangrijkste wijzigingen kunnen kinderen en ouders verwachten: ze moeten vooraf online inschrijven, je kan inschrijven voor 3 tot 5 dagen en je betaalt op het plein. “Voor kinderen die twee dagen of minder willen langskomen houden we geen plaatsen vooraf vrij”, zegt Goderis. “Je kan enkel op het plein inschrijven als er nog plaats is in de bubbel.” Personen die niet over internet beschikken kunnen vooraf telefonisch een afspraak maken via 050/44.80.00 om langs te komen op maandagavond 15 juni tussen 18 en 20 uur. Vanaf 16 juni kan je ook telefonisch inschrijven via 050/44.83.33. Naast Kwibus vinden er deze zomer ook heel wat andere kampen en activiteiten plaats. Op het nieuwe platform https://jong.brugge.be vind je er alles over.