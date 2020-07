Starz Club dicht op burgemeestersbevel, door tequilaslogan: “Trust me, you can dance” Bart Huysentruyt Mathias Mariën

30 juli 2020

18u26 1 Brugge ‘You can dance’: die slogan van een bekend tequila-merk doet Starz Club op de Eiermarkt in Brugge de das om. De zaak moet op burgemeestersbevel sluiten tot en met zondag 16 augustus.

De uitgaanszaak danste de voorbije weekends op een slappe koord. Twee weken geleden schreef een barman van deze club op een krijtbord: ‘Trust me, You can Dance. Tequila’. Volgens de uitbaters ging het om een promozin van een bekend tequila-merk, maar datzelfde weekend werd er door Nederlandse toeristen wel gedanst in de zaak. De uitbater moest zich verantwoorden bij de Brugse politie en de burgemeester.

Het is waarnemend burgemeester Pablo Annys (sp.a) die de zaak nu tot en met 16 augustus sluit door de inbreuk op de coronawetgeving. Eerder sloot het Brugse café Het Verdriet van België zelf de deuren, nadat de politie de eigenaar verbaliseerde, omdat hij de coronamaatregelen niet kon naleven.