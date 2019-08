Startnota Vlaamse regering baart sp.a Brugge zorgen: “Wachtlijsten voor sociale woning zullen langer worden” Bart Huysentruyt

20 augustus 2019

14u10 0 Brugge De startnota voor de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering baart sp.a Brugge zorgen. “Als deze nota realiteit wordt, dan zullen de Brugse wachtlijsten en wachttijden voor een sociale woning nog langer worden”, stelt sp.a-fractieleider Pascal Ennaert.

De voorbije zes jaar zijn er door de Brugse Huisvestingsmaatschappijen 783 sociale huur- en koopwoningen opgeleverd voor Brugge en de Brugse regio. “Bij de Brugse huisvestingsmaatschappijen worden er in de eerstkomende jaren nog een serieus aantal huur- en koopwoningen opgeleverd die in de vorige legislatuur werden voorbereid en aanbesteed”, zegt Pascal Ennaert. “Een paar honderd wooneenheden, verdeeld over verschillende Brugse deelgemeenten, zijn in aanbouw of in oplevering. Beiden huisvestingsmaatschappijen zetten ook sterk in op de afbouw van de leegstand van sociale woningen waardoor deze tot een minimum wordt beperkt.”

Nog nooit waren de wachtlijsten (4.314 gezinnen) en de wachttijden (tot 7 jaar en meer) in de Brugse sociale huisvestingssector zo hoog. Ondanks de investeringsinspanningen van de voorbije zes jaar kon een ongeziene toename van de wachtlijsten met 55 procent worden genoteerd. “Hierin spelen ongetwijfeld aspecten van gezinsverdunning en vergrijzing. Maar het is evenzeer een gegeven dat de Brugse woon- en vooral huurmarkt voor vele gezinnen onbetaalbaar is geworden”, zegt Ennaert.

In de Brugse beleidsnota voor de nieuwe legislatuur werd investeren in nieuwe sociale woningen als een prioriteit opgenomen. Het stadsbestuur voorzag de realisatie van bijkomend 700 sociale woningen,

“Maar de financieringsmechanismen voor nieuwe sociale woningen dreigen te worden afgebouwd door Vlaanderen", stelt Ennaert vast. “Belangrijke sociale huisvestingsprojecten, zoals bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Sint-Pietersmolenwijk, zijn al lang in planning, maar de noodzakelijke cofinanciering door de Vlaamse overheid dreigt nu te verdwijnen. Nieuwe projecten kunnen eigenlijk niet meer opgestart. Zonder de financiering van de Vlaamse overheid voor nieuwbouw wordt de Brugse sociale huisvestingssector mogelijks verlieslatend en de nieuwbouw, ook van sociale huurwoningen, zo goed als onmogelijk.”

De wachtlijsten en wachttijden zullen nog langer worden dan ze nu al zijn, vreest sp.a.

