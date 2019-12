Stalker weet van geen ophouden en riskeert 2 jaar effectief Siebe De Voogt

12 december 2019

15u51 1 Brugge Een 48-jarige Bruggeling hangt een effectieve celstraf van 2 jaar boven het hoofd voor opzettelijke slagen en verwondingen, belaging en doodsbedreigingen bij zijn ex-vriendin. Gino S. kon de breuk met de vrouw niet verkroppen. Vijf jaar geleden werd hij al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De Bruggeling en het slachtoffer hadden sinds mei 2014 een knipperlichtrelatie. Tijdens en na de relatie speelde zich een hele reeks gewelddadige incidenten af. Zo zou Gino S. zijn toenmalige partner enkele vuistslagen in het gezicht gegeven hebben. De man greep K.C. ook bij de keel, schopte in haar buik en bestookte haar met berichten. Hij liet het ook niet na om haar met de dood te bedreigen.

De man was niet aan zijn proefstuk toe. In de zomer van 2012 kreeg hij immers al eens 2 jaar cel voor partnergeweld. Meteen na zijn vrijlating bedreigde hij een andere ex en haar nieuwe vriend. Voor die feiten kreeg S. in november 2012 nog eens 10 maanden cel. Zijn advocaat Kris Vincke benadrukte dat het nieuwe dossier geen zwart-witverhaal was. Hij haalde aan dat zijn cliënt en het slachtoffer ook na het uitkomen van de feiten nog seks hadden en zelfs eens samen naar de politie trokken om tegen elkaar klacht in te dienen. De verdediging drong aan op een werkstraf. Uitspraak op 16 januari.