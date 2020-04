Stadspersoneel krijgt 600 ‘bakjes troost’: “Iedereen kan nu wel wat troost gebruiken” Bart Huysentruyt

28 april 2020

12u56 0 Brugge Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&B) ontvingen van Benny Poppe en Stéphane Deslypere van restaurant Duc De Bourgogne vijftien pakken koffie van Auguste Escoffier. Dat is samen goed voor 600 bakjes troost.

“Het is voor de burgemeester en zijn schepenen momenteel niet gemakkelijk om alles in goede banen te leiden, maar gelukkig kunnen ze rekenen op medewerkers die zich honderd procent inzetten om de gevolgen van het coronavirus te bestrijden”, zegt Benny Poppe. “Als dank wil ik hen een stimulerende likeur aanbieden om door te gaan.” De man schonk eerder ook al koffie aan het AZ Sint-Jan en het woonzorgcentrum Minnewater.

“Dit zijn mooie daden van Benny en Stéphane, want iedereen kan in deze onwezenlijke tijden wel wat troost gebruiken”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Het is een zoveelste blijk van solidariteit die Nico, mezelf, en onze medewerkers alleen maar zal stimuleren om ons keihard in te zetten.”