Stadspaleis d’Hanins de Moerkerke krijgt zijn grandeur terug: nieuwe woningen tot 1 miljoen euro Bart Huysentruyt

11 juni 2019

18u32 0 Brugge Na meer dan twintig jaar leegstand en verloedering start binnenkort de restauratie van het voormalige stadspaleis d’Hanins de Moerkerke langs de Coupure in Brugge. Dit pareltje uit 1775 krijgt een nieuwe toekomst met 13 appartementen en 4 huizen. De duurste kosten meer dan een miljoen euro.

Al jaren vormt het gebouw d’Hanins de Moerkerke tussen de Witteleertouwersstraat en de Coupure een doorn in het oog van de Bruggelingen. Het onkruid tiert er welig in de verloederde binnentuin en binnenin is het opletten geblazen of je valt door de vloer een verdieping lager. Muren schilferen af, authentieke deuren staan er op elkaar gestapeld en stuttingsmateriaal maakt de ruimtes nog enigszins toegankelijk. “Dit is een uitdagende verbouwing”, zegt makelaar Filip Dewaele van Dewaele Vastgoed. “In het stadspaleis, dat ooit gebouwd werd op vraag van Pierre d’Hanins de Moerkerke, willen we negen appartementen realiseren tussen de 88 en de 380 vierkante meter groot. Het spreekt vanzelf dat de grote flats een groter prijskaartje hebben dan de kleinere appartementen. De prijzen variëren tussen 299.000 euro en meer dan 1 miljoen euro. Er is alvast heel veel interesse. Bruggelingen zijn duidelijk heel erg begaan met de toekomst van dit gebouw én zijn ook bereid erin te investeren.”

De prijzen variëren tussen 299.000 euro en meer dan 1 miljoen euro. Er is alvast heel veel interesse. Bruggelingen zijn duidelijk heel erg begaan met de toekomst van dit gebouw én zijn ook bereid erin te investeren Filip Dewaele

De rijke geschiedenis van dit unieke monument, dat in 1982 beschermd werd, gaat terug tot in de achttiende eeuw. Het imposante gebouw werd toen op vraag van de eigenaar dicht bij het water gebouwd. Pierre d’Hanins de Moerkerke was immers zelf nauw betrokken bij de binnenvaart en wilde er vanuit zijn woning een goed zicht op hebben. In de loop der jaren is het gebouw een beetje uiteengevallen. Bepaalde stukken ervan zijn al eerder verkocht en ingepalmd door andere eigenaars.

Imposante gevel

In het verleden waren er al vaker plannen met het overgebleven gebouw, maar dat waren vaak leeglopende ballonnetjes. Nu heeft projectontwikkelaar Berg Invest wel een realistisch scenario klaar. De symmetrische opbouw, imposante gevel, bijzondere plankenvloeren en de schitterende lambriseringen moeten het gebouw weer de grandeur van weleer bezorgen. De investeringskost is met acht miljoen euro niet min.

Ondergrondse parking

“Naast de renovatie van het huidige gebouw zullen we er ook een nieuw volume aan toevoegen”, zegt Filip Van Den Bergh van Berg Invest. “We bieden met de nieuwbouw een complementair tegengewicht aan de imposante hoofdvleugel. De binnentuin blijft behouden en zal veel mooier ingekleed worden. Het zicht vanaf de Coupure zal veel mooier zijn.” Een ondergrondse parking met fietsenstalling is toegankelijk vanaf de Witteleertouwersstraat.

De verkoop gaat officieel van start in het weekend van 20 en 21 juni en wordt geleid door Dewaele Vastgoed.