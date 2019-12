Stadsfestival Moods! strikt Suzanne Vega Bart Huysentruyt

10u02 0 Brugge Het Brugse stadsfestival Moods!, dat plaatsvindt van 31 juli tot en met 13 augustus 2020, heeft met Suzanne Vega een eerste grote naam te pakken.

Verspreid over acht concertavonden laat dit frisse stadsfestival het publiek kennis maken met een brede selectie aan muziek. Voor de vier betalende concerten wijkt de organisatie in 2020, voor het eerst in zes jaar, terug uit naar de erg sfeervolle historische setting van het binnenplein van Gruuthuse. De Amerikaanse zangeres Suzanne Vega treedt op dat plein op. Dat gebeurt op dinsdag 4 augustus. Ze komt naar Brugge voor ‘An Evening of New York Songs and Stories’, ook de titel van haar nieuwe album.

Suzanne Vega kende wereldfaam met klassiekers als ‘Luka’, ‘Tom’s Diner’ en ‘Marlene on The Wall’. De ticketverkoop gaat meteen van start via moodsbrugge.be en In&Uit Brugge.