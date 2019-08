Stadsbestuur vraagt parken en bossen te vermijden door mogelijke rukwinden Siebe De Voogt

09 augustus 2019

19u41 4 Brugge Het Brugse stadsbestuur doet een oproep om zaterdag stadsparken en bossen te vermijden. Zeker na de middag worden dan rukwinden tot 80 km/uur verwacht.

“De bomen staan vol in blad en zijn momenteel verzwakt door de droogte”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). “Daardoor is de kans op takbreuk groter. De stad doet er alles aan om de bomen op te volgen en het dood hout zoveel mogelijk te verwijderen, maar bij zwaar stormweer is het onvoorspelbaar waar en wanneer takbreuk eventueel kan voorkomen.” Burgemeester Dirk De Fauw (CD&V) roept iedereen op om voorzichtig te zijn. “Tijdens de felle windstoten is het aangeraden om de bossen en stadsparken niet te betreden, de wagen niet onder een boom te parkeren en over het algemeen niet in de buurt van bomen te komen.”