Stadsbestuur houdt woord: burgemeester spreekt inwoners Lissewege toe op nieuwjaarsreceptie Mathias Mariën

12 januari 2020

15u20 0 Brugge De inwoners van Lissewege werden zondagochtend getrakteerd door het Brugs stadsbestuur om het nieuwe jaar in te zetten.

Naast deze traditionele receptie op de Burg vorige week, vormen vanaf 2020 ook enkele deelgemeenten het toneel voor een nieuwjaarsborrel. “Zoals we hebben aangekondigd in het beleidsprogramma 2019-2024 betrekken we ook de deelgemeenten in het feestgebeuren. Zo zullen onze inwoners nu ook terecht kunnen in Zeebrugge, Lissewege en Dudzele om het glas te heffen op het nieuwe jaar”, vertelde het stadsbestuur eerder. “We doen dit omdat een aantal deelgemeenten verder van het stadscentrum liggen en een verplaatsing voor bijvoorbeeld minder mobiele medeburgers van deze deelgemeenten niet altijd evident is. Ook zij moeten kunnen meegenieten van een traktatie van de stad Brugge.” Zondag was Lissewege als eerste aan de beurt. Ondanks het gure weer kwam er toch heel wat volk opdagen. Opvallend beeld: bij gebrek aan een geluidsinstallatie sprak burgemeester Dirk De fauw (CD&V) de aanwezigen toe vanuit een frietkraam. Met luide stem slaagde hij er toch in dat iedereen hem kon horen. Op zondag 19 januari van 11 tot 12.30 uur is er nog een receptie in het Gemeenschapshuis van Zeebrugge en op zondag 26 januari van 11 tot 12.30 uur in zaal De Polder in Dudzele.