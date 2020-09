Stadsbestuur en handelaars blikken positief terug op zomerseizoen in Zeebrugge: “Strand is weer echt van de Bruggeling geworden” Mathias Mariën

10 september 2020

09u23 1 Brugge Het Brugs stadsbestuur kijkt tevreden terug op het zomerseizoen aan het strand van Zeebrugge. Behalve de strandbar van WeCanDance, bleken ook de drie foodtrucks een absolute meerwaarde. “In principe krijgt dit volgend jaar een vervolg”, zegt schepen Pablo Annys. Ook de handelaars zelf zijn positief. “Het strand was weer écht van de Bruggeling”, zegt Didier Van Steen van foodtruck Lagaar.

In het begin van de zomer zette het stadsbestuur alle zeilen bij om Zeebrugge te promoten als aantrekkelijke badplaats waar in principe altijd voldoende plaats is om ook in coronatijden rustig te genieten van het strand. Om de revitalisering van Zeebrugge kracht bij te zetten, gaf het schepencollege toestemming om drie extra foodtrucks op de zeedijk te plaatsen. Een frietkot en ijskar waren er al, nu kwamen daar een foodtruck bij met originele broodjesbereidingen, een sapjesbar en de gastronomische foodtruck van restaurant Lagaar.

Succes

“Allemaal dragen ze korte keten hoog in het vaandel. We kunnen zeker spreken van een geslaagd zomerseizoen”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (sp.a). “De extra foodtrucks zorgden tijdens de zomermaanden voor een vertrouwde blik op de zeedijk. Eigen inwoners, toeristen en strandgangers konden genieten van lekkernijen van eigen bodem en uit eigen zee." Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) was het een extra troef dat de foodtrucks een aantrekkelijk en divers aanbod hadden. “Het zorgde voor levendigheid in onze badstad", aldus De fauw. Hoewel de beslissing nog door het schepencollege moet goedgekeurd worden, is de kans nu al reëel dat de extra foodtrucks op de zeedijk volgende zomer een vervolg krijgen.

Strand van de Bruggeling

Schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a) zag dat Zeebrugge in coronatijden extra volk lokte. “We merken vooral dat het opnieuw het strand van de Bruggeling is geworden, zoals dat vroeger was", aldus Pierins. Dat laatste wordt ook bevestigd door Didier Van Steen van foodtruck Lagaar. Al waren het heus niet enkel de Bruggelingen die richting Zeebrugge afzakten, zo zegt Chloë Dalle van beachbar Banana Moon. “Er was volk en beweging. Dat viel echt op”, zegt ze. “Behalve de Bruggelingen was er ook een nieuw publiek die enthousiast was over het strand van Zeebrugge." Op die manier kunnen de handelaars én stadsbestuur de zomer in de badstad met een positief gevoel uitzwaaien.