Stadsbeiaardier Wim Berteloot speelt meezingers Bart Huysentruyt

17 november 2019

09u08 0 Brugge Op zaterdag 23 november ontvangt Cultuurcentrum Brugge Wim Opbrouck in de jarige Koninklijke Stadsschouwburg met de concertreeks ‘Singalong Met De Wim Opbrouck Singalong Songbook’. Op woensdag 20 november, tussen 11 en 12 uur, warmt de Brugse beiaardier Wim Berteloot de Bruggelingen op voor dit optreden.

“De Brugse beiaard is het instrument om alle Bruggelingen in dit muzikaal feest te betrekken”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Wim Berteloot verwarmt op woensdag 20 november alle harten met tientallen Vlaamse en internationale meezingers. Van Blanche van Willem Vermandere tot Hotel California: we hopen dat iedereen die op de woensdagmarkt aanwezig is in volle borst meezingt.”

Wim Opbrouck gidst het publiek aan zijn vleugelpiano langs een grillig parcours doorheen een eigenzinnig samengestelde songbook. Niets moet, maar het is zalig als het kan. Singalong Met De Wim Opbrouck Singalong Songbook, zaterdag 23 november, 20 uur, Koninklijke Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge. Kaartjes zijn nog te koop.