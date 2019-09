Stadiondossier Club Brugge zit ook na gespreksronde burgemeester muurvast: vzw Groen wil niet wijken Mathias Mariën

24 september 2019

09u13 4 Brugge Het stadiondossier van Club Brugge zit muurvast, dat blijkt nogmaals na een schriftelijke vraag van twee gemeenteraadsleden aan burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Ik heb met alle betrokken partijen samengezeten en het is enkel de vzw Groen die op papier zet dat ze niet zullen stoppen met procederen. Natuurlijk is het frustrerend dat dit dossier blijft aanslepen. Niemand kan zeggen wanneer er een beslissing wordt genomen”, zegt De fauw.

Dertien (!) jaar sleept de zaal ondertussen al aan. Club Brugge hunkert dan ook naar een nieuw stadion. Tijdens de CL-wedstrijd afgelopen woensdag tegen Galatasaray werd dat nogmaals duidelijk pijnlijk. Jan Breydel is nu eenmaal verouderd en burgemeester Dirk De fauw kreeg meermaals de vraag hoelang blauw-zwart nog in het stadion moet spelen. “Maar ik kan daar geen antwoord op geven”, zucht De fauw, die een antwoord geeft op de schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden Pieter Marechal (CD&V) en Sandra Wentein (sp.a).

Het is niet de schuld van het stadsbestuur dat de zaak blijft aanslepen Dirk De fauw

vzw Groen

Momenteel zijn er nog verschillende partijen, waaronder Paul Gheysens, die blijven procederen tegen de bouw van het nieuwe stadion langs de Blankenbergse Steenweg. De Raad van State buigt zich nog steeds over de beslissing. Hoelang dat nog zal duren, kan niemand zeggen. Ondertussen is wel duidelijk geworden dat het vooral de vzw Groen is die dwarsligt in het dossier. “Ik heb verschillende keren met die mensen samengezeten, maar zij zijn de enige die niet willen stoppen met procederen. De andere partijen willen dat onder bepaalde voorwaarden - die soms zelfs niks met voetbal te maken hebben - eventueel wél doen om het dossier een kans te geven, maar als er één partij blijft procederen, hebben zij geen reden om zelf te stoppen. Dat is enorm frustrerend. Het is niet de schuld van het stadsbestuur dat de zaak blijft aanslepen”, zegt burgemeester De fauw. Een compromis tussen Club Brugge, het stadsbestuur en de vzw Groen lijkt onbegonnen werk. Volgens de vzw is het in tijden van klimaatverandering niet gepermitteerd om open ruimte op te offeren. Al lijkt dat eerder een flauw excuus. “Waar het stadion ook komt, is het nu in Brugge, Jabbeke, Knokke of Aalter, er zal àltijd open ruimte ingenomen worden. Ze kunnen het moeilijk in een woonzone plaatsen of fabrieken laten verdwijnen.”

Knokke ook complex

De voorbije maanden stak de piste van een verhuis naar Knokke steeds hardnekkiger de kop op. De Brugse burgemeester had al verschillende gesprekken met Club-voorzitter Bart Verhaeghe en die liet verstaan dat Brugge nog steeds de belangrijkste en voorlopig enige optie blijft. Ondertussen is duidelijk geworden dat een eventuele bouw in Knokke langs de A11 ook een complexe zaak kan worden. “Stedenbouwkundig is het eenvoudiger langs de Blankenbergse Steenweg”, bevestigt Dirk De fauw. Voor de betrokken partijen zit er vooralsnog niks anders op dan te wachten op het advies van de auditeur van de Raad van State. Pas dan zullen eventuele andere pistes serieus worden.