Stad vindt tijdelijke uitbater voor leegstaand ‘t Zandlopertje op zeedijk Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

08 juli 2019

18u13 0 Brugge De stad Brugge heeft een tijdelijke uitbater gevonden voor de leegstaande horecazaak ‘t Zandlopertje op de dijk van Zeebrugge. Het gaat om Heinz van Roye, een ondernemer uit Beernem.

Eerder deze maand verklaarde de ondernemingsrechtbank de bvba Lacla bij verstek failliet. De vennootschap baatte de voorbije jaren horecazaak ’t Zandlopertje uit. De horecazaak, pal in het midden van de zeedijk van Zeebrugge, leek zo de hele zomer leeg en in vervallen toestand te blijven staan. Omdat de stad eigenaar is, wat toch uniek is, ging ze snel op zoek naar een tijdelijke uitbater. “We kregen heel wat kandidaturen binnen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Uiteindelijk hebben we maandag in het schepencollege de knoop doorgehakt. Het is de bedoeling dat de nieuwe uitbater al vanaf volgende week kan starten. Vorige week hebben we als eigenaar al het vervallen terras laten weghalen.”

Pop-upbar in Torhout

De tijdelijke uitbating zal gebeuren door Heinz van Roye, een ondernemer uit Beernem. Hij baat deze zomer ook al een pop-upbar in het Ravenhofkasteel van Torhout uit. Met The Message Ginbar is hij daar al voor het derde jaar op rij te gast. Die zaak zal hij combineren met een horecazaak op de dijk van Zeebrugge.