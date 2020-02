Stad verlengt spertijd aan Gentpoort door lange files: “Nu is het een ramp” Bart Huysentruyt

19 februari 2020

17u47 0 Brugge Wie de stad wil uitrijden via de Gentpoort, moet daar engelengeduld voor hebben. Door de werken aan de Katelijnestraat is de drukte er de voorbije dagen enorm toegenomen. De stad grijpt in en verlengt de spertijd aan de brug.

Het is op vraag van de politie dat de spertijd wordt aangepast. “Door de afsluiting van de Katelijnestraat ter hoogte van de Katelijnepoort moet het verkeer de stad verlaten via de Gentpoortbrug. Dit zorgt voor heel veel bijkomende verkeersdrukte in de Gentpoortstraat en Oude Gentweg”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Ondanks de genomen maatregelen met een extra verkeersregeling voor een vlotte doorstroming en aanpassing van de lichtencyclus, blijft de druk tijdens de avondspits te groot, mede door het vele fietsverkeer dat de stad wil uitrijden.”

“Als de Gentpoortbrug open moet in de avondspits is de file niet te overzien. Het is een ramp. Het verkeer stond aan te schuiven tot aan de Burg. Dit brengt heel wat gevaarlijke situaties met zich mee, wetende dat ook alle schoolgaande kinderen op dat moment met de fiets de stad moeten verlaten.” Daarom vroeg het stadsbestuur tijdelijk een extra stremming voor de Gentpoortbrug tijdens de avondspits. De brug mag voortaan niet open tussen 16.30 en 18.30 uur. Dat is een uur langer. De Vlaamse Waterweg gaat mee in het verhaal en past haar regeling aan.