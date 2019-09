Stad verkoopt arbeidershuisjes uit 16 de eeuw: bieden kan vanaf 130.000 euro Mathias Mariën

23 september 2019

11u12 0 Brugge De stad Brugge verkoopt twee arbeidershuisjes uit de 16de eeuw in de Rolweg. Voorwaarde is wel dat de huizen - die beschermd erfgoed zijn - samengevoegd worden tot een eengezinswoning. “De pandjes, gelegen binnen de site van Werelderfgoed Brugge, zijn kunsthistorisch en stadslandschappelijke zeer waardevol en door hun specifieke architectuur en oorspronkelijke bouwsubstantie van essentieel belang voor de geschiedenis van de stad en voor het karakter van het stadslandschap in de binnenstad”, zegt het stadsbestuur.

Belangrijk: de arbeidershuisjes zijn momenteel in bouwvallige staat en moeten volledig gerenoveerd worden. Voor het overige hebben de panden heel wat troeven. De locatie in de mooie Sint-Annawijk, het Gezellekwartier, is volgens het stadsbestuur uniek. De Rolweg is vooral bekend vanwege het geboortehuis van Guido Gezelle, waar het Guido-Gezellemuseum is gevestigd, en het Volkskundemuseum en loopt uit op de Brugse beschermde stadsvesten, met name de Kruisvest. Omwille van de gewenste woonkwaliteit worden de huisjes in 1 lot verkocht. De woningen hebben een gelijkvloerse verdieping en een zolderverdieping onder dak. Achter de woningen is een kleine binnenkoer met beperkte bijgebouwen. De koer is afgesloten door een muur aan de zuidoostelijke zijde.De percelen hebben samen een oppervlakte van 94 m². De tuin/koer van woningen zijn zuidoost gericht.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

• uitsluitend eengezinswoningen

• samenvoeging van de twee panden tot een eengezinswoning verplicht omwille van de woon- en leefkwaliteit

• eventuele herstellingen of verbouwingen dienen volledig in functie te staan van behoud van het authentieke karakter van de panden

• de structuur van de panden moet maximaal behouden worden

• terreinbezetting in de uitbreidingszone:

• de uitbreidingszone achter het hoofdvolume mag maximaal 30 % bebouwd worden, met maximum 1 bouwlaag en hellend dak.

De woningen worden te koop aangeboden via Biddit, https://www.biddit.be, een initiatief van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Bieden kan vanaf € 130.000. Voor meer informatie over de verkoopvoorwaarden, kan u contact opnemen met het notariskantoor Bart Vandeputte, mevrouw Sophie Vandeputte, Komvest 40 B - 8000 Brugge op het nummer 050 33 58 50. Bezichtigen kan vanaf 1 oktober. Voor een afspraak kan u terecht bij de dienst Eigendommen op het nummer 050 44 86 27 of mailen naar eigendommen@brugge.be.