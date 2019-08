Stad stelt internationaal consortium aan voor Brugse Fietsring Bart Huysentruyt

27 augustus 2019

12u21 0 Brugge De stad Brugge heeft een internationaal consortium aangesteld voor de ontwikkeling van de Brugse Fietsring R30.

Dat consortium bestaat uit West 8, Copenhagenize Design Co. en Vectris. Met dit project wil Brugge dé fietsstad van Vlaanderen worden. “We willen de zwakke schakels wegwerken en zelfs het aandeel fietsen in het woon-werkverkeer verhogen. Momenteel is dat al 43 procent, waarmee we het hoogst scoren in heel België”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Op vrijdag 23 augustus vond een startvergadering plaats met vertegenwoordigers van Stad Amsterdam, Fietsberaad, de Vlaamse regering en de Provincie West-Vlaanderen. Dit project maakt deel uit van het EU-Horizon2020-project Handshake.

“We geloven dat, zoals steden als Amsterdam en Kopenhagen aantonen, zelfs een meer ambitieus aandeel fietsers in het Brugse verkeer mogelijk is. Een andere uitdaging is de opkomst van de snelle e-bikes. Dankzij het Europees project Handshake, kunnen we met andere Europese fietssteden ervaringen en ideeën uitwisselen over de fiets als transportmiddel”, aldus De fuw.

West 8 stelde het concept van een fietsring in vraag. “Samen met onze lokale partner Vectris zullen we eerst de structuur van Brugge en in het bijzonder haar stedelijke morfologie bestuderen”, zegt Maarten Van de Voorde van West 8. “Op die manier zullen we de nood en de locatie van een nieuwe fietsinfrastructuur analyseren. In de ontwikkeling van stadsvriendelijke mobiliteit, willen we het unieke DNA van Brugge bewaren en de zachte waarden van de stad maximaliseren. We zijn ervan overtuigd dat fietsen meer is dan mobiliteit en een integraal deel uitmaakt van het drukke stadsleven.”

Na een eerste onderzoeksfase zullen ook de inwoners van Brugge betrokken worden.