Stad schenkt soep voor blokkende studenten Bart Huysentruyt

06 januari 2020

16u29 0 Brugge In The Student Village in de Hauwerstraat in Brugge kregen de blokkende studenten maandag een kom soep geserveerd. De stad wil ze steunen in deze periode.

“We bieden dit jaar zo’n 1.200 studieplaatsen aan”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a). “Dat is veel, maar op piekmomenten niet genoeg. Op termijn willen we nog meer partners vinden om studenten een plaats te geven om samen te studeren.” Momenteel kunnen studenten al terecht op de campussen van Vives, Howest en KU Leuven. Maar ook bibliotheek Biekorf, De Snuffel en de nieuwe Student Village zijn populaire studeerplaatsen. Kleinschaliger – en daardoor iets rustiger, wat voor velen een troef kan zijn – zijn het stadsarchief, het rijksarchief, woonzorgcentrum Van Zuylen, dagverzorgingscentrum Sparke Viers en de Sint-Michielsbeweging. In mei komt daar nog de Sint-Katarinakerk in Assebroek bij en tijdens de tweede zit in augustus kan er ook in de bibliotheek van het Europacollege gestudeerd worden.

“Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, zorgt de Brugse jeugddienst in samenwerking met bibliotheek Brugge en Brugge Studentenstad vandaag voor een welgekomen pauze”, vervolgt Goderis. “We trakteren de studenten op een hartverwarmende en gezonde kom soep. Zo kunnen ze er straks weer tegenaan.”