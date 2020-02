Stad meet luchtkwaliteit in Zeebrugge: “Resultaten zijn goed” Bart Huysentruyt

04 februari 2020

13u11 0 Brugge Het stadsbestuur van Brugge heeft met een vast meettoestel én met een meetfiets de luchtkwaliteit in Zeebrugge onderzocht. De resultaten zijn goed.

Er wordt voldaan aan de Europese grenswaarden, zowel voor fijn als ultrafijn stof. De meetfiets registreerde de luchtkwaliteit in de Strandwijk, Zeebrugge Dorp en de wijk rond de Sint-Donaaskerk en de Rederskaai (Oude Vismijn). Dit gebeurde op verschillende tijdstippen, bij verschillende windrichtingen. “We weten dat Zeebrugge een aandachtspunt is door de nabijheid van de haven”, zegt schepen van Milieu Minou Esquenet (CD&V). “Verbrandingsgassen hebben op tien procent van de routes voor meer ultrafijn stof gezorgd. Dat valt erg mee.”

Een ander toestel stond van 7 juni tot 17 september 2019 opgesteld in de Heiststraat en sinds 18 september 2019 ter hoogte van de Visartsluis. “Tijdens de gemeten periode werden er twee overschrijdingen vastgesteld, die ook op de andere meetposten in Vlaanderen werden vastgesteld. Er is dus geen significante lokale verhoging van het fijn stof waar te nemen”, aldus Esquenet. “Vanzelfsprekend volgt het Stadslabo dit verder nauwgezet op. Door deze metingen en de positieve resultaten weten we dat de luchtkwaliteit in Zeebrugge voldoet aan de vastgelegde normen.”