Stad huldigt mannen en vrouwen in paars uniform: “Gemeenschapswachten beleven lastige periode” Bart Huysentruyt

24 september 2020

15u10 0 Brugge Zowat iedereen is vertrouwd met de Brugse gemeenschapswachten, te herkennen aan hun paarse uniform. Omdat ze het niet makkelijk hebben in deze coronaperiode, ontving burgemeester Dirk De fauw (CD&V) hen donderdag op het stadhuis.

Sinds jaar en dag vormen ze een vaste waarde in de Brugse wijken. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor bewoners, maar ook voor toeristen in de binnenstad. Ze signaleren ook putten in de weg of losliggende tegels. “De coronaperiode stelt iedereen voor nieuwe uitdagingen en ook de gemeenschapswachten hadden het niet makkelijk”, beseft burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Tijdens de lockdown werden ze ingezet voor toezicht op het naleven van de coronamaatregelen in parken, op pleinen en in de winkelstraten. Ze geven de burgers ook vriendelijke, sensibiliserende boodschappen om de maatregelen na te leven. Ze moeten er bijvoorbeeld constant op wijzen om het mondmasker te dragen of samenscholing tegengaan. Ik ben de gemeenschapswachten zeer dankbaar voor hun permanente inzet en hun flexibiliteit.”