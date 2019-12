Stad gaat zelf nieuwe Beurs- en Congreshal exploiteren: “We hebben de knowhow in huis” Bart Huysentruyt

03 december 2019

16u12 1 Brugge De stad Brugge zal zelf de toekomstige Beurs- en Congreshal op het Beursplein exploiteren. Dat is zopas vastgelegd. Een nieuwe vzw Beurs- en Congresgebouw Brugge, onder leiding van Sarah Cornand, zal instaan voor het personeelsbeleid, het aanstellen van cateraars en het binnenhalen van contracten. “De interesse in het nieuwe gebouw is nu al enorm”, zegt Cornand.

Een aantal jaar geleden nog ging de stad, toen nog onder leiding van burgemeester Renaat Landuyt, op zoek naar een uitbater voor het nieuwe gebouw. Dat wordt momenteel opgetrokken op het Beursplein. De werken zitten wat voor op schema. Tegen het najaar van 2021 moet het klaar zijn. De investering is niet min: 38 miljoen euro voor een indrukwekkend nieuw gebouw in de Brugse binnenstad.

Knowhow

De zoektocht naar een uitbater verliep niet vlot: er was nauwelijks interesse. Ook al omdat de exploitatie van een beurs- en congrescentrum weinig lucratief is. “En dus zochten we een andere oplossing”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). “Onze vzw Meeting in Brugge zou verdwijnen en opgaan in de toeristische dienst. Nochtans hebben we daar heel veel knowhow: mensen die dagelijks in contact staan met congres- en beursorganisatoren. Enkele van hen zullen voortaan voor de nieuwe vzw Beurs- en Congresgebouw werken. Die vzw neemt de leiding van het gebouw in handen.”

Duurder dan Beurshal

Concreet zal Sarah Cornand de touwtjes in handen nemen. Ze wordt daarin gesteund door Julie Lievens. Beide dames zullen instaan voor het personeelsbeleid, het aanstellen van cateraars en het binnenhalen van contracten. “Beurs- en congresorganisatoren zijn nu al volop bezig met hun agenda’s voor de komende jaren”, zegt Cornand. “Nu er duidelijkheid is over de uitbating van het gebouw, kunnen we straks met die organisatoren spreken over prijzen en data. Het is logisch dat deze locatie iets duurder wordt dan de vorige, aftandse Beurshal. De interesse is nu al enorm. Heel veel organisatoren zien de mogelijkheden van dit imposante gebouw en willen er als de kippen bij zijn om er een evenement te doen. Dat is erg uitdagend.”

BMCC

Het Beurs- en Congresgebouw zal geen concurrentie vormen voor het Concertgebouw of het Oud Sint-Jan, waar nu al congressen georganiseerd worden. “Meer zelfs: er is een delegatie van het Concertgebouw opgenomen in de raad van bestuur”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het is net de bedoeling dat we elkaar versterken. Er is bijvoorbeeld interesse om al een congres voor 2.200 mensen te gaan organiseren in Brugge. Wel, dan kunnen de gasten over verschillende locaties verdeeld worden.”

Nog dit: in het buitenland zal het gebouw gepromoot worden als BMCC: Bruges Meeting & Convention Centre.