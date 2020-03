Stad gaat door met plannen voor randparking in Altebijstraat: “Dit is geen goede locatie” Bart Huysentruyt

25 maart 2020

16u55 0 Brugge Het stadsbestuur van Brugge gaat door met de plannen om een nieuwe randparking te realiseren in de weides langs de Altebijstraat in Assebroek. Dat blijkt uit een schriftelijk antwoord op een vraag van raadslid Andries Neirynck (Groen).

“Enkele jaren geleden werd dit plan al gelanceerd”, zegt hij. “Mijn collega’s van Jong Groen Brugge zijn destijds van deur tot deur geweest in de omliggende straten om de mening van de bewoners te horen. En die was niet bepaald positief. De bewoners willen liever groen dan asfalt.”

De stad is bereid om het gebied te onteigenen om er een extra randparking te realiseren. Dat is eigenlijk al jaren het plan. “Dit is geen goede locatie voor een randparking”, vindt Neirynck. “Deze rustige woonwijk zou plots heel druk worden door het extra verkeer. Bovendien verliest de buurt een prachtig stukje groen. Ook met het waterzieke karakter van het gebied wordt geen rekening gehouden.” Hij heeft een tegenvoorstel: “Randparkings leg je niet aan in woonwijken, maar aan invalswegen. Het is daarom veel logischer om van de parking van Carrefour Sint-Kruis een randparking te maken, eventueel met een parkeertoren. Dit kan gecombineerd worden met een vlotte aansluiting op het net van De Lijn. Dat is een veel betere oplossing dan het aansnijden van de schaarse open ruimte.”