Stad en KTA Brugge krijgen Vlaamse subsidie voor renovatie atletiekpiste en kunstgrasterrein Bart Huysentruyt

14 juli 2020

17u54 0 Brugge De Vlaamse regering kent 169.576 euro toe aan een gezamenlijk project van het KTA Brugge en de stad Brugge. Het is de bedoeling de atletiekpiste in de Rijselstraat in Sint-Michiels te renoveren, er een ‘power hill’ aan te brengen en innovatieve toepassingen voor recreatieve lopers. Ook het kunstgrasterrein wordt dan gerenoveerd.

Het KTA Brugge en de stad Brugge dienden samen een project in voor Vlaamse subsidies. De renovatie van de atletiekpiste en het kunstgrasveld van het KTA, de enige topsportschool in Brugge, is nodig om kwalitatief sporten mogelijk te blijven maken. Met een aantal toevoegingen willen de school en de stad de infrastructuur ook meer toegankelijk maken voor Brugse sportclubs, individuele sporters en bedrijven in de buurt. Zo zal de vernieuwde piste een badgesysteem, slimme verlichting, een systeem via laserlicht en een ‘power hill’ krijgen. “Het KTA Brugge en de stad werken al langer samen op het vlak van sportinfrastructuur”, legt schepen van Sport Franky Demon (CD&V) uit. “Zo worden de sportzalen en het zwembad naschools verhuurd aan lokale sportclubs en sporters.”

Naast deze Vlaamse subsidie engageerde Brugge zich eerder al voor tweehonderdduizend euro. Verder zullen KTA Brugge en scholengroep Impact middelen zoeken voor het resterende deel van de investering.