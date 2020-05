Stad duidt locatie aan voor volwaardige sporthal in Koolkerke Bart Huysentruyt

06 mei 2020

11u01 0 Brugge De stad Brugge heeft de sportsite in de Gemeneweidestraat aangeduid als locatie voor de bouw van een volwaardige sporthal voor Koolkerke en Sint-Jozef. Daarmee is een eerste stap gezet in het wegwerken van deze blinde vlek op vlak van sportinfrastructuur in Brugge.

De bestaande sporthal in de Arendstraat in Koolkerke voldoet vandaag niet meer aan de normen om op een kwalitatieve manier te sporten. De zaal is te klein en te laag om er populaire bal– of netsporten zoals badminton of minivoetbal te spelen. De 9.000 inwoners van Koolkerke en Sint-Jozef moeten dus altijd uitwijken naar andere deelgemeenten om deze populaire sporten te beoefenen.

“De nieuwe sporthal zal gericht zijn op lokale gebruikers” zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Trainingen en recreatieve wedstrijden van basketbal, minivoetbal, volleybal of badminton zullen allemaal mogelijk zijn. Het kan een aanzet zijn om nieuwe sportverenigingen of lokale sportgroepjes te starten.”

Ook voor scholen

De grootte van de zaal zal ongeveer 20 op 32 meter zijn en verder worden ook berging, kleedkamers, sanitair en een kleinere polyvalente ruimte voorzien. “Het gebouw willen we niet enkel en alleen voor sport gebruiken maar zo polyvalent mogelijk inzetten voor de plaatselijke bevolking”, vult schepen van Gebouwenbeheer Minou Esquenet (CD&V) aan. “De accommodatie moet zodanig aangepast zijn dat ook verenigingen en scholen van deze zaal kunnen gebruik maken. De exacte inplanting op de site vormt de komende maanden voorwerp van verder onderzoek. De eerste stap is alvast gezet.”