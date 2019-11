Stad dringt aan bij Infrabel voor toegankelijker station Sint-Pieters Bart Huysentruyt

18 november 2019

10u53 0 Brugge Het stadsbestuur van Brugge dringt aan bij spoorbeheerder Infrabel om de trappen naar het perron van het station van Sint-Pieters toegankelijker te maken voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Dat laat de stad weten in een schriftelijk antwoord aan N-VA-raadslid Pol Van Den Driessche. Die had eerder zijn zorgen geuit over de slechte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. “Jammer dat rolstoelgebruikers niet van deze op- of afstapplaats kunnen gebruik maken. Er zijn alleen maar trappen om op het perron te geraken. Daarom vraag ik Infrabel om stappen te ondernemen, zodat rolstoelgebruikers wél het station van Sint-Pieters zouden kunnen nemen als vertrek- of aankomstplaats”, vroeg Van Den Driessche in augustus van dit jaar al aan het stadsbestuur. Hij kreeg het volgende antwoord: “De stad Brugge en de cluster openbaar domein zijn geen beheerder van de trappen naar het perron van het station, maar we dringen wel aan op een oplossing bij Infrabel.”