Stad Brugge volgt meerderheid in wijk en blaast kapbeurt af: bewoners redden hun 41 bomen Siebe De Voogt

12 augustus 2019

17u36 8 Brugge Het Brugse schepencollege, dat in de wijk Molendorp in Sint-Andries 41 beuken wilde kappen na klachten van bewoners, draait die beslissing nu terug onder druk van hun buren. Die verzamelden 106 handtekeningen tégen het vellen. “We moeten aan de wensen van de meerderheid voldoen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

De discussie heeft dagenlang onenigheid met zich meegebracht in de wijk in Sint-Andries. De 41 bomen waarover het gaat, staan langs de Klauwijzerstraat. Dit voorjaar dienden enkele bewoners een klacht in bij het schepencollege. Ze beweerden dat de haagbeuken schade hadden veroorzaakt aan hun eigendom en de zon in hun tuin voor een groot stuk wegnamen. Het stadsbestuur besliste na de klachten een omgevingsvergunning te verlenen om de bomen te laten vellen.

Goede gezondheid

De beslissing veroorzaakte flink wat wrevel bij andere bewoners van de wijk. “Wij werden helemaal niet geraadpleegd”, vertelde Peter Hast maandagmorgen. “Het stadsbestuur had op z’n minst een inspraakvergadering kunnen houden of omzendbrief kunnen sturen. De haagbeuken werden ongeveer twintig jaar geleden aangeplant in onze wijk. Ze verkeren in erg goede gezondheid en kennen geen vervelende ziektes.”

Als een overgrote meerderheid van de bewoners de bomen wil behouden, is het logisch dat we aan hun wensen voldoen Mercedes Van Volcem (Open Vld)

De beslissing om de bomen te laten vellen, was dan ook een doorn in het oog van de buurt. Er werd zelfs een petitie opgestart. “Al 106 mensen, of 95 procent van de bewoners, ondertekenden die. Zij zijn voorstander van het behoud van de mooie haagbeuken. Op warme zomerdagen geven de bomen heel wat schaduw en hebben ze net een afkoelend effect. Verder geven ze beschutting en voedsel aan heel wat dieren. Als de beslissing om die bomen te vellen wordt doorgezet, zouden het kenmerkende straatbeeld en karakter van de wijk voorgoed verdwijnen.”

‘Verjonging’

De buren waren van plan om bezwaar in te dienen tegen de verleende omgevingsvergunning. Zover komt het uiteindelijk niet. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) plaatste het dossier maandag opnieuw op de agenda van het schepencollege. Dat draaide de eerder genomen beslissing terug. “Als een overgrote meerderheid van de bewoners de bomen wil behouden, is het logisch dat we aan hun wensen voldoen”, zegt ze. “Schadegevallen door de boomwortels zullen individueel worden bekeken om ook aan deze bewoners tegemoet te komen.”

De haagbeuken in de Klauwijzerstraat zouden volgens Van Volcem overigens niet definitief weggehaald worden. “Het schepencollege wilde een ‘boomverjonging’ doorvoeren, waarbij het bomenbestand in de straat zou worden vernieuwd.”