Stad Brugge stelt gratis online registratiesysteem ter beschikking voor horeca Mathias Mariën

27 juli 2020

17u13 0 Brugge Het Brugs stadsbestuur stelt gratis een online registratiesysteem ter beschikking voor de horecazaken.

Met het eenvoudig online formulier kan de horeca de gegevens van de klanten registreren. De klanten kunnen dat raadplegen via een QR-code. “Het is een eenvoudig en eenvormig systeem dat we gratis aanbieden aan de horeca”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De verantwoordelijke van een groep klanten kan de QR-code scannen, waarna ze op een formulier terecht komen waar de gevraagde gegevens ingevuld moeten worden. Daarbij wordt een privacyverklaring gevoegd. De persoon die het formulier invult, krijgt een bevestigingsmail.” Aan horeca-uitbaters wordt gevraagd om klanten die een duidelijk valse naam ingeven, op de vingers te tikken.