Stad Brugge laat ouderen sporten en bewegen, en ook unief en hogeschool denken hierover mee Mathias Mariën

09 september 2020

18u08 0 Brugge De stad Brugge organiseert, samen met de universiteit KU Leuven Campus Brugge en de hogeschool VIVES en TUA West, een congres met als thema ‘Een toolkit om mobiel en actief ouder te worden’.

“Onze maatschappij wordt ouder en de bevolking wordt almaar grijzer. In Brugge worden we hier nog meer mee geconfronteerd dan in andere Vlaamse steden of gemeenten”, zegt schepen Franky Demon (CD&V). “Als stadsbestuur nemen we dan ook maatregelen om hierop in te spelen en deze doelgroep actief te houden: we organiseren de wekelijkse seniorensportacademie, tweewekelijks is er het seniorenzwemmen in Lago Olympia Brugge en in samenwerking met de burensportdiensten IGOS en RSO nemen we deel aan seniorensportdagen.”

Naast de fysieke activiteiten wil Brugge ook informatie- en ontmoetingsmogelijkheden stimuleren en daarvoor wordt een symposium georganiseerd in samenwerking met de universiteit KU Leuven Campus Brugge en de hogeschool VIVES en TUA West (Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen). Op dinsdag 13 oktober worden 6 onderwerpen aangekaart en besproken.

Maximaal 82 deelnemers

“Als stad zijn we heel tevreden dat we met hen kunnen samenwerken om een dergelijk symposium te realiseren”, aldus Demon. “We nemen in deze legislatuur dan ook duidelijk de rol op van regisseur en gaan actief op zoek naar samenwerkingen om een verscheiden sport- en beweegaanbod aan de Bruggeling aan te bieden. Dit werd dan ook specifiek opgenomen in ons beleidsplan en blijft een speerpunt in ons beleid voor de volgende jaren.”

“Uiteraard zal alles ‘coronaproof’ verlopen: er kunnen maximaal 82 deelnemers aanwezig zijn (in bubbels van 5 personen), maar via livestream stellen we het symposium open voor alle geïnteresseerden. We zorgen voor een zalenplan, voldoende ontsmettingsgel en de deelnemers houden hun masker aan gedurende het symposium”, aldus schepen Franky Demon.