Stad Brugge krijgt 100.000 euro korting op slecht heraangelegde winkelstraat na juridische lijdensweg Mathias Mariën

25 september 2019

07u16 1 Brugge De Geldmuntstraat moet na een jarenlang juridisch getouwtrek niet opnieuw heraangelegd worden. De stad Brugge was naar de rechter gestapt omdat ze de kasseien niet effen genoeg vonden én van mindere kwaliteit dan afgesproken. De rechtbank gaf hen nu gelijk. Het stadsbestuur krijgt zo'n 100.000 euro korting op de eerder uitgevoerde werken. “Maar dat betekent niet dat er meteen terug bussen zullen rijden. We willen nog steeds kleinere bussen en gebruiken dit als een soort drukkingsmiddel voor De Lijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Was het eerste deel van de Geldmuntstraat niet goed aangelegd, of het vervolg van de straat té goed? Daarover discussieerden de stad Brugge en aannemer Aswebo jarenlang. Het was de stad die de aannemer in maart 2015 in gebreke had gesteld, omdat het niet tevreden was over de afwerking. “De voegen van een deel van de straat zijn te breed zijn en het wegdek is daardoor niet effen genoeg”, was de uitleg van het toenmalige stadsbestuur. De aannemer zag het net omgekeerd en stelde dat het andere deel van de straat beter was uitgevoerd dan vereist. Na een jarenlange juridische strijd gaf de rechter de stad Brugge nu gelijk. Daardoor krijgt het een korting van 100.000 euro op de uitgevoerde werken.

Nog geen bussen

Concreet betekent het vonnis dat er geen nieuwe heraanleg komt van de Geldmuntstraat - tot grote opluchting van de lokale handelaars. Dat bevestigde schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). Wel zullen de randen van de goot geschuurd worden zodat de situatie veiliger wordt, vooral voor fietsers. De kwestie kwam dinsdagavond aan bod in de gemeenteraad en riep verschillende vragen op. “Betekent deze beslissing dat er opnieuw bussen door de Geldmuntstraat zullen rijden? Want nu doen alle bussen een ommetje via de Sint-Jorisstraat en zijn die bewoners de dupe”, stelde oppositieraadslid Marleen Ryelandt (Groen) de vraag. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet duidelijk verstaan dat het voorlopig niet aan de orde is om de zware stadsbussen opnieuw toe te laten. “We zijn nog steeds voorstander van kleinere, bij voorkeur elektrische bussen. Er is ook nog steeds een stopplaats voorzien in de Geldmuntstraat, dus in dat opzicht is er geen probleem. Maar we willen nog steeds een overkomst met De Lijn en zien dit als een soort drukkingsmiddel."

Nutsleidingen

Volledig los van de korting op de uitgevoerde werken kwam in de gemeenteraad ook de dadingsovereenkomst aan bod die het stadsbestuur goedkeurde in verband met de rioleringen. Tijdens de werken dook er onvoorziene hinder op door de aanwezigheid van ondergrondse nutsleidingen. Daarop vroeg de aannemer een meerprijs van 251.000 euro. Dat bedrag werd uiteindelijk teruggebracht tot 117.600 euro. Die kosten zijn integraal voor verantwoordelijke TMVW-Aquario. Raadslid Geert Van Tieghem (N-VA) liet zich kritisch uit over dat laatste. “Het is zonneklaar dat het indertijd opgestelde bestek niet duidelijk en volledig was. We hopen dat het stadsbestuur uit dat ganse ‘Geldmuntstraatverhaal’ de nodige lessen trekt voor de toekomst zodat dergelijke zaken zich niet meer herhalen”, aldus Van Tieghem.