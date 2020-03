Stad Brugge koopt 2,8 hectare grond in Sint-Kruis: “Jonge fietsers kunnen straks eindelijk veilige doorsteek maken naar school” Bart Huysentruyt

04 maart 2020

13u53 0 Brugge Het Brugse stadsbestuur heeft beslist om in één beweging 2,8 hectare grond met de bijbehorende hoeve aan te kopen op het einde van Zandtiende in Sint-Kruis. Dat is nabij het Interbad. Het dossier zat dertig jaar muurvast, maar zorgt voor een nieuw veilig fietspad.

De aankoop dient om een nieuw park aan te leggen en als uitbreiding van het stedelijk domein Veltem aan het Interbad. Zowel burgemeester Dirk De fauw (CD&V) als schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) zijn verheugd dat dit dossier eindelijk een positieve afloop krijgt. “Ik ben blij dat we als bestuur tot een overeenkomst konden komen met de verschillende grondeigenaars”, zegt Van Volcem. “Het dossier sleept al dertig jaar aan, omdat er nooit een overeenstemming was met de eigenaars van de gronden. Nu gelukkig wel en dat is van groot belang voor de buurt. De meerwaarde van deze aankoop voor de bevolking is enorm.”

De stad wil de ontoegankelijke gronden omvormen tot een park met boomhaarden en zitbanken. Het park zal ook toegankelijk zijn voor mindervaliden. “We noemen het Steevenspark, naar de band van de verkopers met de gelijknamige familie”, zegt Van Volcem. Het bos wordt uitgebreid met geboortebomen en – het belangrijkste voordeel - het afgesloten fietspad gaat open. Leerlingen van het Sint Andreaslyceum (SASK) en het Onze-Lieve-Vrouwencollege (OLVA) moeten zo niet langer oude zandpaden trotseren met hun fiets.

Ook voor de ontsluiting van Sint-Kruis, het Interbad en de inwoners van de Zandtiende, Veltemweg, Bossuytlaan, Vossensteert, en Toekomststraat zal deze nieuwe fietsdoorsteek een meerwaarde zijn. De hoeve, die ook aangekocht werd, zal wellicht later weer verkocht worden.

De aankoop wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van maart voorgelegd.