Stad Brugge hijst witte vlag op Belfort als steun voor de zorg Bart Huysentruyt

20 april 2020

20u52 0 Brugge De stad Brugge hijst vanaf vandaag over haar hele grondgebied witte vlaggen als symbolisch eerbetoon aan de essentiële rol die zorg- en dienstverleners in deze coronatijden spelen.

“We doen met de stad Brugge hard ons best om ook het moraal hoog te houden bij onze mede-Bruggelingen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Naast de krachtige symboliek van de beiaard en de vele Brugse klokken die luiden, maken we onze steun aan zij die in de frontlinie van de strijd tegen corona staan nu ook visueel met het hijsen van een witte vlag aan onze vlaggenmasten, tot zelfs op het Belfort toe. Zo scharen we ons achter de vele Bruggelingen die ook al een witte vlag uithingen.”