Stad Brugge helpt personeel in strijd tegen stress Mathias Mariën

02 oktober 2019

13u56 0 Brugge In het kader van de internationale dag van de geestelijke gezondheid, volgende week donderdag 10 oktober, organiseert Stad Brugge voor haar medewerkers de welzijnsweek. De volledige week worden er verschillende workshops georganiseerd rond thema’s als stressdetectie, hartcoherentie, assertiviteit…

Met deze workshops wil Brugge niet alleen het thema ‘geestelijke gezondheid’ onder de aandacht brengen, maar haar medewerkers ook de nodige handvaten geven om veerkrachtiger in het leven te staan.“De maatschappij van vandaag wordt steeds veeleisender en veel mensen krijgen het niet allemaal meer geregeld. Stress, burn-out, slaapproblemen… komen meer en meer voor. Daarom vinden we het als werkgever belangrijk onze medewerkers hierin actief te helpen”, zegt schepen van Personeel Martine Matthys. De activiteiten in het kader van de week van de geestelijke gezondheid zijn toegankelijk voor medewerkers van stad Brugge en vinden plaats van 7 tot 11 oktober.