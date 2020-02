Stad Brugge helpt kinderen juiste sport kiezen Bart Huysentruyt

24 februari 2020

14u20 0 Brugge De stad Brugge gaat kinderen helpen bij in de zoektocht naar een geschikte sportactiviteit. Dat doet de stad door hen kennis te laten maken met het Sportkompas.

Sportkompas is een oriëntatietool die kinderen van 8 tot 10 jaar, dus uit het derde en vierde leerjaar, helpt bij de keuze van de juiste sport. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen kan elk kind (en de ouders) leren welke sport het best bij hem of haar past. “Zo kiest het kind een sport die het langer kan beoefenen. De leerkracht L.O. krijgt ook meer zicht op de details en kan zo zijn of haar lessen individueler en gerichter aanpassen”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). Sportkompas is een wetenschappelijk onderbouwde test die ontwikkeld werd door de Universiteit Gent. Deze test wordt ter beschikking gesteld aan scholen en gemeenten in samenwerking met Sport Vlaanderen.

SportKompas bestaat uit drie delen: ‘I Do’, ‘I Like’ en ‘I Am’. De ‘I Do’ testen omvatten 15 beweegoefeningen om te bepalen welke sporten het best bij het kind passen. Deze testjes worden afgenomen in de sporthal in samenwerking met de sportdienst Brugge, die de coördinatie op zich neemt en die zorgt voor de testleiders en de opvolging van alle testen. In Brugge zijn er dit schooljaar 19 scholen die deelnemen. Onder meer het Immaculata in Sint-Michiels test het kompas uit.