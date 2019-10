Stad Brugge heeft 25.000 euro klaar voor nieuwe sportinitiatieven Mathias Mariën

02 oktober 2019

15u17 0 Brugge Om Bruggelingen te stimuleren om meer te bewegen en sporten voorziet stad Brugge 25.000 euro om nieuwe sportinitiatieven te ondersteunen in 2020. “Dit met een maximum ondersteuning van 5.000 euro per sportevenement”, zegt schepen van Sport Franky Demon.

Nieuw in 2020 is dat de periode waarin het evenement georganiseerd kan worden, ruimer is, namelijk een volledig kalenderjaar. “Sportactiviteiten georganiseerd tussen 1 januari en 31 december 2020 komen in aanmerking voor deze ondersteuning”, aldus Demon. Het initiatief moet echter wel voldoen aan volgende voorwaarden. De organisator woont in Brugge of is een Brugse vereniging zonder winstoogmerk. Het initiatief is laagdrempelig en publieksgericht en krijgt geen andere ondersteuning vanuit de stad. Ook de investeringskosten mogen niet in aanmerking komen voor een toelage. Het schepencollege beslist eind april welke initiatieven weerhouden worden. Inschrijven kan via www.brugge.be/bruggesport2020.