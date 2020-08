Stad Brugge eist een veilig fietspad op toekomstige brug over het Verbindingsdok Mathias Mariën

20 augustus 2020

14u22 0 Brugge De stad Brugge stelt voorwaarden voor de bouw van een nieuwe brug over het Verbindingsdok in Zeebrugge. “We vragen een veilig fietspad en bomen die als groene buffer moeten dienen voor de bewoners van Zwankendamme en Zeebrugge”, zegt urbanisatieschepen Franky Demon.

Het college verleende in zitting van 24 augustus een voorwaardelijk gunstig advies aan het Departement Omgeving voor de bouw van een nieuwe brug over het Verbindingsdok. De huidige brug werd een tiental jaar geleden gebouwd als tijdelijke brug maar deze brug is einde levensduur én bovendien moet de doorvaartbreedte vergroot worden. De te overbruggen breedte van het verbindingsdok is 394,50 meter. De doorvaartbreedte bedraagt 55 meter. De breedte van de nieuwe brug bedraagt 17, 60 meter, waarvan 4 meter voor de fietser. De fietsers en de wagens zijn ter hoogte van de brug gescheiden door een vangrail.

De nieuwe brug zal gebouwd worden in het verlengde van de as van de Koffieweg en de Jozef Verschaveweg, een doortrekking van de Koffieweg, met aanliggend fietspad maakt ook deel uit van de aanvraag.