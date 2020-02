Stad Brugge betaalt voortaan rioolaansluiting: “Dat bewoners tot 3.000 euro moesten betalen, was erover” Bart Huysentruyt

10 februari 2020

16u11 0 Brugge De stad Brugge betaalt vanaf 1 maart rioolaansluitingen voor haar bewoners. Bij defecten moesten inwoners vaak onverwachte facturen tot 3.000 euro ophoesten. “Dat was helemaal niet klantvriendelijk”, beseft burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Samen met schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) haalde hij het oude reglement door de mangel. “In het document staat dat de aansluiting van een woning of bedrijf op de riolering volledig ten laste is van de aangelande", zegt De fauw. “Zelfs al lag de aansluiting op de openbare weg, dan nog moest de bewoner betalen. Vaak leverde dat discussies op, want bewoners kregen te maken met een defect en vonden dat dat kwam door wegverzakkingen als gevolg van het vele vracht- of busverkeer. Daar viel soms wel iets voor te zeggen.”

Onder impuls van schepen Mercedes Van Volcem en haar dienst Openbaar Domein is het reglement herwerkt. “En vooral klantvriendelijker gemaakt”, zegt ze. “We bezorgen de Bruggeling geen stress meer. Ze moeten, bij een aansluiting of defect, enkel nog contact opnemen met watermaatschappij Farys. Dat bedrijf zorgt dan dat alles in orde komt en stuurt de factuur naar de stad. Sommige bewoners kregen in het verleden facturen tot 3.000 euro. Dat is heel veel, maar behoort voortaan tot het verleden.”

Brugge is meteen de eerste van 51 steden, aangesloten bij Farys, die de aansluiting gratis maakt. Ter vergelijking: in de meeste steden en gemeenten moeten de bewoners gemiddeld 1.000 euro betalen.