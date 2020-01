Stad betaalt 70.000 euro voor restauratie Smedenpoort... en dan slaan graffitispuiters toe Mathias Mariën & Bart Huysentruyt

21 januari 2020

16u08 0 Brugge Enkele maanden nadat het stadsbestuur de Smedenpoort een nieuw laagje verf gaf, hebben vandalen er al graffiti op aangebracht.

De poort, de oudste van de stad langs de vesten, werd eind november in haar glorie hersteld. De stad Brugge investeerde zo’n 70.000 euro in de grondige restauratie en schilderwerken. Deze week werd evenwel vastgesteld dat er vandalen aan de slag zijn geweest. Op de muren werden tags en graffiti aangebracht. Het is niet meteen duidelijk wie achter de vandalenstreek zit.

Cynische tekst

Het stadsbestuur is alleszins niet opgezet met de feiten en zal de stadsdiensten de graffiti zo snel mogelijk laten verwijderen. “Het getuigt van een groot gebrek aan respect voor ons waardevolle en voor velen erg belangrijke patrimonium. De wel erg cynische tekst ‘I see humans, but where’s the humanity’ wordt dus zo snel mogelijk verwijderd. Deze stukken wand worden opnieuw geschilderd en er wordt een speciale laag aangebracht, waardoor graffiti niet meer mogelijk zal zijn”, zegt schepen Minou Esquenet.