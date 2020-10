Stad bekijkt nog of Club Brugge fans mag toelaten in Champions League-wedstrijden Mathias Mariën

01 oktober 2020

19u58 0 Brugge De supporters mogen dromen van enkele Europese avonden ín het Jan Breydelstadion. Vanaf volgende week worden er opnieuw toeschouwers toegelaten bij Europese wedstrijden en dus ook in de Champions League, waar Club moet spelen tegen Dortmund, Lazio en Zenit.

Het gaat om een gedeeltelijke terugkeer naar het stadion, want telkens mag er maximaal dertig procent van de stadioncapaciteit benut worden en dat enkel als de plaatselijke wetgeving het toelaat. Lees: het Brugs stadsbestuur moet in dit geval het licht op groen zetten. Donderdagavond was het nog te vroeg om daar al uitspraken over te doen. “Er is nog geen beslissing genomen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Club Brugge moet nu eerst een dossier indienen, daarop volgt een evaluatie en bekijken we of er toestemming komt.”

Het voordeel voor Club Brugge is evenwel dat ze de voorbije weken al succesvol aantoonden dat ze op een coronaveilige manier duizenden supporters kunnen verwelkomen.