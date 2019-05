Sprinterbibliotheek en exporuimte verhuizen naar Huis van de Bruggeling Bart Huysentruyt

28 mei 2019

16u00 0 Brugge De sprinterbibliotheek en expositieruimte in het gebouw van Mijn Brugge verhuizen op woensdag 29 mei naar naar het Huis van de Bruggeling.

Een grote verhuis is dat niet, want het gaat om het gebouw ernaast, ook al nabij het station. De stad wil meer publiek bereiken en merkt dat het gebouw van Mijn Brugge maar weinig bezocht wordt. De vrij toegankelijke expositieruimte zal aankomende stadsprojecten in de kijker plaatsen. Zo kan je er nu de maquette van de nieuwe beurssite bezichtigen. In de sprinterbibliotheek kan je terecht voor de nieuwste boeken, die je kan ontlenen voor maximaal één week. Vanaf maandag 3 juni kan je er terecht.