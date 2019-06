Spring binnen in Jumpsquare Brugge: een van de grootste trampolineparken van de Benelux is open Bart Huysentruyt

28 juni 2019

21u06 0 Brugge In winkelcentrum B-Park in Brugge is vrijdag een van de grootste trampolineparken van de Benelux open gegaan. Met 3.500 vierkante meter en tientallen spelzones liggen de uitdagingen voor jong en oud voor het grijpen. Zo komt er ook een einde aan de lange leegstand van dit pand. “De ligging is uitstekend: goed bereikbaar vanuit alle hoeken van het land”, zegt zaakvoerder Christophe Tassenon.

De nieuwste vestiging van Jumpsquare in het B-Park van Brugge heeft twee Belgische primeurs. Enerzijds heb je de VALO-Jump, een interactieve game waarin je zelf de hoofdrol speelt, en anderzijds de Wallrider. Dat is een interactieve ‘walk-on-wall’ die je score bijhoudt: hoe hoger je tegen de muur oploopt, hoe hoger de score. Daarnaast bestaat het park uit verscheidene zones met freestyle trampolines, eentje met aparte spelzones voor volleybal, dodgebal en basketbal en een Ninja Warriors Parcours. Dat is een hindernissenparcours met stoere obstakels. Met een grootte van 3.500 vierkante meter is de vestiging in Brugge een van de grootste trampolineparken in de hele Benelux.

Vanaf 2 jaar

“We willen vooral een hip en stoer indoor-entertainmentpark”, zegt zaakvoerder Christophe Tassenon. “Dat doen we door te focussen op de laatste nieuwe trends en te investeren in een maximale beleving.” Daarvoor moet onder meer een trapeze bedienen, waarmee je door de lucht kan vliegen. De tumbling lane vormt dan weer een uitdaging voor de turnsportbeoefenaars die graag hun salto’s en schroeven oefenen. Logischerwijs is het park gericht op jonge kinderen. “We zijn er ook voor de allerkleinsten van 2 tot 6 jaar. Zij kunnen zich amuseren tijdens de ‘Mini-Jump-uren’. Vanaf zeven jaar kunnen kinderen altijd bij ons terecht”, aldus de zaakvoerders.

Nieuwe fitnesshype

Daarnaast zal er een breed aanbod aan arrangementen zijn voor verjaardagsfeestjes, vrijgezellenfeesten, teambuildings en bedrijfsevenementen. Ook kan je bij Jumpsquare Brugge vanaf september terecht voor een aantal groepslessen, waaronder de allernieuwste fitnesshype: JumpFitness. Ook leuk: voor de feestneuzen verandert Jumpsquare op zaterdagavond in een echte club. Inclusief stevige beats en lasershow.

De locatie, het B-Park langs de Blankenbergse Steenweg, is goed bereikbaar dankzij de uitstekende ligging nabij grote invalswegen en autosnelwegen. “De panden aan de achterzijde hebben de voorbije jaren verscheidene huurders gekregen", zegt Dominique Desmeytere, die het B-Park beheert. “Met de komst van Jumpsquare, dat drie panden in één heeft verwerkt, heeft ons park er een uitstekende trekpleister bij.”

Je kan een bezoekje aan het trampolinepark combineren met shoppen. Jumpsquare is ook een alternatief voor wie tijdens de zomer aan zee zit en een dagje in het rond wil springen.